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Участница марафона пожертвовала рекордом ради спасения котенка

UPI: в США участница марафона спасла котенка во время забега и лишилась рекорда

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pawschicago/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США участница марафона временно сошла с дистанции, чтобы спасти котенка, пишет издание UPI. По словам спортсменки, она осталась без медали, но уверена, что поступила правильно.

Сара Бохан рассказала, что была близка к личному рекорду в марафоне, когда заметила съежившегося котенка в нескольких километрах от финиша. Женщина не смогла пробежать мимо животного и решила ему помочь.

«Я подумала, что помочь котенку важнее. Это был просто человеческий инстинкт», — вспоминает она.

Бегунья сообщила, что пробежала с котенком около двух километров, пока не встретила зрителей, решивших забрать питомца к себе домой. Американка добавила, что у нее самой дома есть две кошки, и она всегда старается помогать животным, попавшим в беду.

Ранее таец купил специальную коляску для мотоцикла, чтобы возить с собой 11 кошек.

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