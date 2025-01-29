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Россиянку, заразившую трех партнеров ВИЧ-инфекцией, лишили свободы на три года

В Череповце отдали под суд женщину, которая заразила трех мужчин ВИЧ-инфекцией
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Shutterstock

Череповчанка, заразившая троих мужчин ВИЧ-инфекцией, выслушала приговор, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Череповца возбудили после того, как о своем положительном ВИЧ-статусе узнали несколько ее бывших партнеров.

Оказалось, что женщина состоит на учете в медицинском учреждении как ВИЧ-инфицированная с 2009 года, однако она неоднократно вступала в незащищенную половую связь. С июля 2018 года по май 2023 вирусом иммунодефицита по ее вине заразились трое человек.

На суде обвиняемая лишь частично признала вину, ей назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Ранее младенца заразили ВИЧ-инфекцией российской больнице.

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