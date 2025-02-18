Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске ссора соседей из-за выгребной ямы закончилась стрельбой

В Челябинске мужчина обстрелял соседей из ружья и пистолета
close
РИА Новости

В Челябинске местный житель, устроивший ссору с соседями из-за выгребной ямы, получил девять лет колонии. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года подсудимый трактором чистил снег на своем участке и сваливал его на территорию соседей, которые накануне специально освободили место для подъезда спецтехники к выгребной яме. Из-за этого разгорелся конфликт, переросший в стрельбу.

Сначала мужчина палил из травматического пистолета, затем взялся за охотничье ружье. Потерпевший — сын соседей, прибывший на помощь родителям для разрешения перепалки был вынужден спрятаться от агрессора за трактор. Как установили полицейские, конфликт из-за выгребной ямы длился между соседями несколько лет. Обвиняемый уже получал семь лет лишения свободы за покушение на отчима потерпевшего.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело, подсудимый не признал своей вины, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин избил соседку битой за соблазнение приятеля алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами