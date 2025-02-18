В Челябинске ссора соседей из-за выгребной ямы закончилась стрельбой

В Челябинске местный житель, устроивший ссору с соседями из-за выгребной ямы, получил девять лет колонии. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года подсудимый трактором чистил снег на своем участке и сваливал его на территорию соседей, которые накануне специально освободили место для подъезда спецтехники к выгребной яме. Из-за этого разгорелся конфликт, переросший в стрельбу.

Сначала мужчина палил из травматического пистолета, затем взялся за охотничье ружье. Потерпевший — сын соседей, прибывший на помощь родителям для разрешения перепалки был вынужден спрятаться от агрессора за трактор. Как установили полицейские, конфликт из-за выгребной ямы длился между соседями несколько лет. Обвиняемый уже получал семь лет лишения свободы за покушение на отчима потерпевшего.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело, подсудимый не признал своей вины, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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