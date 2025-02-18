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РОЦИТ проведет в феврале онлайн-форум «Актуальный Рунет»

В РОЦИТ расскажут о будущем российского сегмента интернета в 2025 году
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Depositphotos

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) 24 февраля проведет онлайн-форум «Актуальный Рунет», сообщает пресс-служба организации.

Ведущими форума станут российские журналисты и телеведущие Вован и Лексус. Отмечается, что в ходе мероприятия эксперты и представители отрасли расскажут о текущем состоянии Рунета. Кроме того, интернет-пользователи смогут задать интересующие их вопросы участникам форума и в режиме реального времени получить на них ответы.

Как уточнили организаторы мероприятия, гостями прямого эфира станут эксперты РОЦИТ и представители государственных структур, которые участвуют в развитии российского сегмента интернета. Отмечается, что эфир будет разделен на несколько тематических блоков.

Так, участники обсудят права и обязанности блогеров, законодательное регулирование интернета в 2025 году, борьбу с интернет-мошенничеством, цифровую гигиену, безопасный контент, а также кибербезопасность для дома и бизнеса.

Трансляция форума будет доступна на Rutube-канале РОЦИТ 24 февраля. Его информационными партнерами выступили медиахолдинг Rambler&Cо и видеохостинг Rutube.

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