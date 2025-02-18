В Бузулуке годовалый ребенок отравился уксусом

В Бузулуке устанавливаются обстоятельства несчастного случая с годовалым ребенком, который был госпитализирован с отравлением уксусной эссенцией. Об этом сообщает «Урал 56».

Годовалый ребенок находился на кухне вместе с 25-летней матерью. Женщина готовила ужин, налила в стакан уксус, оставила его на столе и подошла к плите. Обернувшись, она увидела, что ребенок держит в руках стакан.

Мать промыла ребенку рот и вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Состояние мальчика медики оценивают как стабильное, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области ребенок попал в больницу после того, как попробовал марихуану. Младенец нашел наркотики и употребил их, позже ему стало плохо. На ситуацию обратила внимание мать и вызвала скорую помощь. Ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Известно, что пострадавший проживает с бабушкой, дедушкой и матерью, последняя — единственная, кто не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Ульяновске ребенок попал в больницу, съев лекарства из домашней аптечки.