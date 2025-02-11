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В Китае сдают в аренду экзоскелеты, чтобы помочь туристам подняться на священную гору

OC: в Китае разработали экзоскелет для туристов, поднимающихся на священную гору
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В Китае сдают в аренду экзоскелеты, чтобы помочь туристам подняться на священную гору, пишет Oddity Central.

В провинции Шаньдун туристы, желающие подняться на священную гору Тайшань, теперь могут сделать это с комфортом благодаря легким экзоскелетам на базе искусственного интеллекта. Устройства, разработанные Taishan Cultural Tourism Group, уже вызвали ажиотаж в социальных сетях после того, как видео с пожилыми туристами, использующими экзоскелеты, стали вирусными.

Экзоскелеты весом всего 1,8 кг оснащены датчиками, которые анализируют движения нижних конечностей и своевременно оказывают необходимую поддержку, значительно снижая нагрузку на ноги. Устройства способны работать до 5 часов или 14 километров на одной зарядке.

Основная цель изобретения — помочь пожилым туристам, которые из-за ухудшения физического состояния больше не могут самостоятельно подниматься на гору Тай, одну из пяти священных гор Китая. Участники испытаний уже отметили, что экзоскелеты точно определяют движения и предоставляют именно тот уровень помощи, который необходим.

Ранее ученые создали экзоскелет, который помогает пианистам играть быстрее.

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