Американец стал обладателем самой большой коллекции кирпичей в мире

Мужчина из США стал обладателем самой большой коллекции кирпичей в мире, пишет UPI.

87-летний Клем Рейнкемайер из Талсы, штат Оклахома, стал обладателем мирового рекорда Гиннеса за самую большую коллекцию кирпичей, насчитывающую 8882 экземпляра. Его коллекция, которую он собирал на протяжении 40 лет, включает уникальные экземпляры, такие как римский кирпич 100 года нашей эры. Однако большинство кирпичей относятся к периоду с 1870 по 1910 год, когда их производство достигло своего пика.

«Особый вид кирпича, который содержит глину, выдерживающую высокие температуры, был очень востребован, ведь у каждого был камин», — объяснил коллекционер.

Среди самых ценных экспонатов — кирпичи с орфографическими ошибками, например, с неправильно написанным названием города «Талса».

«В Оклахоме, кажется, больше всего кирпичей с ошибками. Не знаю почему», — отметил Рейнкемайер.

Один из его любимых кирпичей — тротуарный, изготовленный на предприятии в Вашингтоне, где сейчас находится Пентагон.

«Некоторые из них могут быть под Пентагоном, но этот, думаю, единственный в своем роде», — сказал он.

Рейнкемайер признался, что его привлекает история, скрытая за каждым кирпичом.

«У них есть названия, и можно проследить их происхождение до конкретных мест. Это всегда меня интриговало. Это необычно, но мне это нравится», — добавил мужчина.

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