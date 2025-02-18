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Школьница ударила смартфоном мать, запрещавшую им пользоваться

В Японии 14-летняя девочка ударила мать смартфоном во время ссоры, ее задержали
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Pexels

В Японии 14-летнюю девочку арестовали за нападение на мать, которая ограничила ее в использовании смартфона. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел днем 16 февраля в доме семьи в районе Хигаси, Саппоро. Младшая сестра девочки позвонила в полицию в разгар семейной ссоры и сказала, что ее старшая сестра бьет их мать.

Выяснилось, что школьница дернула ее за волосы и ударила по лбу своим смартфоном. Она заявила, что разозлилась после того, как мать отключила некоторые функции ее смартфона.

Сейчас подросток находится под арестом, какое наказание ей может грозить, не уточняется.

Ранее во Франции молодой человек разозлился из-за проигрыша в Fortnite и напал с ножом на ребенка.

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