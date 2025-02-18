Школьница ударила смартфоном мать, запрещавшую им пользоваться

В Японии 14-летняя девочка ударила мать смартфоном во время ссоры, ее задержали

В Японии 14-летнюю девочку арестовали за нападение на мать, которая ограничила ее в использовании смартфона. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел днем 16 февраля в доме семьи в районе Хигаси, Саппоро. Младшая сестра девочки позвонила в полицию в разгар семейной ссоры и сказала, что ее старшая сестра бьет их мать.

Выяснилось, что школьница дернула ее за волосы и ударила по лбу своим смартфоном. Она заявила, что разозлилась после того, как мать отключила некоторые функции ее смартфона.

Сейчас подросток находится под арестом, какое наказание ей может грозить, не уточняется.

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