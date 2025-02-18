С начала года почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье по программе «Приведи друга»

С начала 2025 года почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье по программе «Приведи друга», рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что с этого года были повышены выплаты по программе.

«Теперь медработник может получить от 28 тыс. до 128 тыс. рублей в зависимости от специальности нового сотрудника и его стажа. С начала года мы смогли трудоустроить почти 70 медработников», — сказал он.

Воробьев добавил, что в регионе продолжат обновлять и укреплять инфраструктуру здравоохранения.

«В этом году планируем ввести 9 поликлиник, 3 подстанции СМП, 8 ФАПов, кроме того, капитально ремонтируем больше 30 объектов», — рассказал он.

Больше всего специалистов трудоустроились в Красногорске (9), Одинцовском (5) и Электростали (3).

В Видновский перинатальный центр по программе привлекли 4 медсестер, в Зарайской больнице начал работать новый врач-хирург из Рязанской области, а в Ступинской детской поликлинике появился новый педиатр.

Напомним, с 1 января в регионе повысили премию для сотрудников, помогающих привлекать коллег. Теперь она может достигать 128 тыс. рублей и выплачивается в два этапа: 50% - при трудоустройстве специалиста, еще 50% - после трех месяцев работы. Данная мера поддержки действует в Подмосковье для привлечения в клиники региона квалифицированных специалистов, что отвечает целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».