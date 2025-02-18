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Пенсионера из Екатеринбурга заподозрили в том, что он приставал к пятилетней внучке

«КП»: в Екатеринбурге 72-летний дед-инвалид домогался пятилетней внучки
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В Екатеринбурге пенсионера заподозрили в сексуализированном насилии над внучкой. Пока мужчину не смогли допросить из-за невменяемого состояния, сообщает kp.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По версии следствия, 72-летний Николай Щ. приставал к своей внучке, когда она приезжала погостить к нему из Челябинска.

Домогательства продолжались с июля 2023-го по июнь 2024 года, в этот период жертве было всего пять лет. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей прислала письмо в СКР по электронной почте.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Однако допросить и арестовать его не удалось, так как подозреваемый является инвалидом II группы. Сейчас он остается под подпиской о невыезде.

Если специалисты найдут у фигуранта психические расстройства, суд может назначить ему принудительное лечение в медицинской организации. В СУ СКР по Свердловской области ход дела комментировать не стали.

Ранее педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, когда супруги не было дома.

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