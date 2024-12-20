Фургал заплатит государству штраф на рекордную сумму

Генеральная прокуратура России направила в суд гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о выплате в пользу государства 8 596 234 308 рублей незаконных доходов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры.

Речь идет о деньгах, которые Фургал незаконно заработал, находясь на должности губернатора Хабаровского края с 2007 по 2020 год — в этот период Фургал получал доход от доверенных лиц через коммерческие предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов. Среди этих компаний ООО «Сталком», ООО «Митекс», ООО «Аскольд», ООО «Производственная компания «Хабаровскметаллторг», ООО «Трансконтейнергрупп», ООО «Восток лом», ООО «Амурметалл-ресурс», ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб» — большинство из них признаны банкротами.

Следствие установило, что Фургал получал доход от бизнеса незаконно, контролируя бизнес будучи федеральным чиновником и не внося доходы с предпринимательской деятельности в декларацию. Кроме контроля за оборотом металлопродукции, следствие установило, что Фургал через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими.

До этого стало известно, что защита оспорит решение кассационного суда в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был приговорен к 22 годам лишения свободы.

Ранее движение «Я/мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских.