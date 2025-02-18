Врач рассказала, людям с какими заболеваниями вредно влюбляться

Окситоцин называют «гормоном любви». Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рассказала «Газете.Ru», какую роль он играет в организме и при каких состояниях его выброс может быть вреден.

Окситоцин вырабатывается гипофизом и влияет на многие процессы в организме. Он повышает уровень эмпатии, способствует формированию привязанности, снижает стресс и играет важную роль в регуляции артериального давления. Этот гормон также участвует в контроле аппетита.

«Окситоцин взаимодействует с серотонином, дофамином и эндорфинами, регулируя эмоциональное состояние и поддерживая стабильность нервной системы. При недостатке гормона у человека может снижаться уровень доверия к окружающим, ухудшаться способность к взаимодействию с близкими, а также повышаться риск набора лишнего веса», — объяснила она.

Кроме того, исследования показывают, что окситоцин играет важную роль в процессе обучения и запоминания. Он усиливает нейронные связи, что помогает человеку быстрее адаптироваться к новым условиям и формировать социальные навыки.

Окситоцин задействован в множестве физиологических функций организма, включая процессы родов, лактации и регуляции эмоционального состояния. Во время родов он стимулирует сокращение матки, после родов – способствует лактации.

«Кроме того, гормон усиливает чувство оргазма. Его баланс важен для нормальной работы сердечно-сосудительной системы и пищеварительного тракта. Также он играет значительную роль в социальной адаптации: дефицит окситоцина может привести к трудностям в общении и ухудшению взаимоотношений с близкими», — сказала врач.

Смирнова отметила, что окситоцин сам по себе не представляет опасности для здоровья. Он действует как природный антидепрессант, помогая организму компенсировать стрессовые нагрузки. При неблагоприятных условиях, таких как хронический стресс, воспалительные процессы или дефицит необходимых микроэлементов, уровень окситоцина может снижаться, что отражается на эмоциональном фоне и общем самочувствии.

«Для стабильной выработки окситоцина важны здоровый образ жизни и позитивное окружение. Достаточное количество сна, сбалансированное питание и эмоциональное благополучие поддерживают нормальный уровень гормона. Социальная активность, тактильные контакты и близкие отношения также играют важную роль в его регуляции», — добавила она.

Окситоцин играет важную роль в организме, но при некоторых заболеваниях его воздействие может быть неблагоприятным.

«При сахарном диабете гормон способен влиять на уровень инсулина и глюкозы. Исследования показывают, что искусственное введение окситоцина может изменять чувствительность тканей к инсулину, что приводит к скачкам сахара в крови. Для людей с диабетом это особенно опасно. При болезнях щитовидной железы окситоцин воздействует на гипофиз, который регулирует тиреотропный гормон (ТТГ). При гипотиреозе дополнительный окситоцин может усиливать усталость и апатию, а при гипертиреозе – повышать тревожность и учащать сердцебиение», — отметила врач.

Еще одна категория — нарушения работы надпочечников. Надпочечники контролируют уровень кортизола – гормона стресса. Избыток окситоцина может вмешиваться в этот баланс, провоцируя резкие перепады настроения, хроническую усталость или, наоборот, чрезмерную активность.

«Сердечно-сосудистые заболевания — окситоцин расширяет сосуды и способствует снижению артериального давления. Для гипотоников это может привести к головокружению и слабости, а у гипертоников – вызвать скачки давления. Кроме того, хотя окситоцин снижает стресс, у людей с тревожными расстройствами, шизофренией или биполярным расстройством он может усилить тревожность и вызвать чрезмерную эмоциональную привязанность», — подчеркнула эксперт.

Помимо прочего, она также отметила, что введение окситоцина для стимуляции родов должно проводиться строго под контролем врачей, так как его избыток может вызвать гиперстимуляцию матки, что представляет опасность для плода. У женщин с эндокринными нарушениями дополнительный выброс окситоцина может осложнить течение беременности.

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