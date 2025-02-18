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Банка пива и бокал вина по вечерам могут говорить о предалкоголизме

Врач Умнов: ежедневные посиделки с бокалом вина могут быть предалкоголизмом
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Существуют факторы, которые характеризуют реального алкоголика и «выпивающего». О том, чем клинические алкоголики отличаются от «выпивающих», «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По его словам, это зависит от мировосприятия человека и его ценностей. Так, многие могут не считать алкоголизмом ежедневное употребление понемногу алкоголя «для аромата» и «пикантности». А кто-то, наоборот — считает.

«Почему? Алкоголь вызывает всплеск приятных эмоций и эффект «расслабления» из-за выброса дофамина и других гормонов в кровь. Но, к сожалению, со временем у человека формируется резистентность к выпитому, что требует увеличения доз спиртного и перехода на более крепкие напитки. Я бы назвал такие посиделки с бокалом вина — «предалкоголизмом», лодкой в бушующем море», — объяснил он.

Врач отметил, что если у человека сильная воля, то он откажется от употребления спиртного, а если нет — то у него разовьется не только психологическая зависимость, но и физическая, побороть которую сложно.

«При физической зависимости этанол и продукты его распада встраиваются в клеточный метаболизм, и без них у человека нарушается клеточный обмен. Ломка требует повторной дозы алкоголя, что замыкает круг. Так вино из «усилителя вкуса» превращается в «воду», без которой уже невозможно обойтись», — резюмировал эксперт.

Ранее врач объяснила, кому необходимо отказаться от красного мяса.

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