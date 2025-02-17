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Россиянин пытался приворожить девушку и лишился сбережений

В Нижегородской области мужчина хотел приворожить девушку и остался без денег
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Pexels

Житель Павлова стал жертвой мошенников при попытке укрепить любовную связь. Об этом сообщает УМВД Нижегородской области.

52-летний мужчина решил укрепить отношения с возлюбленной, в сети он нашел несколько «гадалок», которые обещали ему провести обряд любовного приворота. Поверив злоумышленникам, потерпевший в течение недели перевел на продиктованные ими реквизиты 45 тысяч рублей.

Не увидев обещанного результата, мужчина попытался связаться с гадалками, но те перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Иркутске лжегадалка украла у пенсионера миллион рублей. Мужчина встретил возле магазина незнакомку с ребенком, которая предложила избавить его от онкологического заболевания. Пенсионер пригласил женщину в гости, лжецелительница пообещала излечить пенсионера от онкологии через очищение денег. Для обряда понадобились все сбережения и платок, в который она завернула купюры. Иркутянин решил проверить сбережения и обнаружил пропажу.

Ранее пенсионерка из Твери лишилась 250 тысяч рублей, пытаясь снять порчу.

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