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Россиянин изрезал и ограбил соседку по даче

В ЯНАО мужчина связал, избил и ограбил соседку по даче
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Тарко-Сале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в разбойном нападении на соседку, избитой женщине удалось вызвать скорую помощь. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 51-летний житель СНТ «Старые дачи» на почве длительного конфликта с соседкой решил ограбить и избить ее. Злоумышленник пробрался на территорию двора, надев на себя черный костюм, силиконовую маску, резиновые перчатки и сапоги, чтобы его невозможно было узнать.

Когда потерпевшая вернулась с работы, сосед напал на нее и нанес ей несколько ударов ножом. Связав раненой руки скотчем, он проник в ее дом и похитил имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Пока мужчина обыскивал дом в поисках ценностей, женщине удалось позвонить в службу скорой помощи.

Прибывшие медицинские работники стали свидетелями того, как злоумышленник за ноги поволок пытавшуюся выбраться им навстречу женщину обратно во двор. Понимая, что он обнаружен, нападавший скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее россиянин напал с ножом на отца, упрекавшего его в пьянстве.

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