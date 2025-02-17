Мигрант в День святого Валентина домогался школьницы в переполненном вагоне метро в Москве

В Москве мигранта заподозрили в домогательствах в отношении 17-летней школьницы в переполненном вагоне метро. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 14 февраля, в День святого Валентина, на голубой ветке метро. По словам школьницы, мужчина стал домогаться ее в переполненном вагоне метро. Незнакомец приставал к девушке и трогал ее в разных местах.

После случившегося несовершеннолетняя рассказала об инциденте своим родителям, которые обратились за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого 15 февраля, сообщает ГСУ СК России по столице. Им оказался 41-летний мигрант. Возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера, иностранцу предъявили обвинение. Его заключили под стражу.

Ранее мужчина домогался несовершеннолетних, обещая дать им погладить хорьков.