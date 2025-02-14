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Мужчина домогался несовершеннолетних, обещая дать им погладить хорьков

Fox News: американец домогался несовершеннолетних, заманивая домашними хорьками
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В США мужчина домогался несовершеннолетних, заманивая их обещанием дать погладить хорьков, пишет Fox News.

36-летний Роберт Рауз из Флориды оказался в центре громкого уголовного дела после того, как полиция обвинила его в домогательствах в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, мужчина заманивал детей к себе домой, обещая им возможность погладить своих хорьков.

В ходе расследования полиция получила информацию от другого правоохранительного органа, которая подтвердила подозрения о преступном поведении Рауза. Согласно документам, мужчина общался в интернете с человеком, которому рассказывал о своих планах заманить детей для насильственных действий. Позже выяснилось, что этим «собеседником» был федеральный агент.

В полиции подчеркнули, что тактика, которую использовал Роберт, напоминает классические методы, от которых родители предостерегают своих детей.

«Это то, что действительно пугает каждого родителя», — говорится в заявлении.

Раузу предъявлены два обвинения в развратных действиях в отношении ребенка младше 12 лет. В настоящее время он находится в тюрьме, а полиция продолжает расследование, чтобы выявить возможных других жертв.

Ранее в Италии поженивших несовершеннолетнего сына с 12-летней девочкой родителей отправили в тюрьму.

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