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Свекор поссорился с невесткой и бросил в нее гранату

В Азербайджане мужчина поссорился со своей невесткой и кинул в нее гранату
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Shutterstock

В Геранбойском районе Азербайджана задержан мужчина, который бросил гранату в жену сына, женщина госпитализирована. Об этом сообщает портал Oxu.

Инцидент произошел во время ссоры родственников, в ходе конфликта 68-летний свекор кинул гранату в 39-летнюю невестку. Женщина госпитализирована, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Пенсионер задержан, проверку произошедшего проводит районная прокуратура.

До этого сообщалось, что бывший муж избил жительницу Ярославля, пришедшую к свекрови, чтобы поздравить ее с днем рождения. Пострадавшая получила синяки и ушибы, а затем обратилась в суд с иском к бывшим родственникам и потребовала возмещения морального вреда. С учетом позиции представителя прокуратуры суд взыскал с ответчиков 40 тыс. руб. в пользу 36-летней заявительницы.

Ранее в Севастополе гость набросился на хозяйку дома, заподозрив ее в колдовстве.

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