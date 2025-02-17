В Подмосковье рассказали о борьбе с незаконной рекламой

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на 11 дорогах региона в 7 округах, сообщает пресс-служба минтранса Московской области.

Незаконная реклама пропала со знаков в Дзержинском, деревне Дубровки, Зарайске, Фрязино, Электроуглях, Старой Купаве и поселке Обухово. Также специалисты удалили граффити на двух улицах в Долгопрудном и очистили знаки от вандальных надписей в Подольске.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.