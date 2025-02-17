В новом конкурсе Депкульта поучаствуют 400 театралов из 46 регионов

Завершился сбор заявок для участия во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва в театрах Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Как рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, на участие в конкурсе было подано порядка 400 заявок из 46 регионов России. Так, по его словам, заявки подавили из Якутии, Приморского края, Мурманской области, Крыма, Татарстана и других субъектов.

«Кадровый резерв для наших театров из наиболее перспективных участников будет сформирован в июне — после завершения этапов отбора заявок экспертным советом, собеседований, обучения и презентации собственных проектов», — подчеркнул Фурсин.

Отмечается, что экспертный совет конкурса начал выбирать лучших кандидатов для дальнейшей работы с наставниками и получения управленческого опыта в театральной сфере. Его возглавил начальник Управления театров Департамента культуры города Москвы, декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Александр Фокин. Также в совет вошли известные деятели культуры страны.

Как уточнили организаторы конкурса, рассмотрение заявок завершится 28 февраля. После этого, во время очного этапа с 1 по 24 марта, конкурсантам проведут собеседования. Далее, с 1 апреля по 31 мая, для них проведут обучение в рамках программ повышения квалификации на базе профильных творческих вузов, а также стажировку в театрах Москвы и работа с наставниками.

«Участникам предстоит создать собственный проект в соответствии с конкурсным направлением: главные режиссеры займутся будущей сценической постановкой, заместители директоров — бизнес-планом по развитию театра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне по результатам защиты проектов перед экспертным советом будут определены лучшие участники и подведены итоги. При этом победители конкурса войдут в кадровый резерв театров столицы и получат возможность занять руководящие должности