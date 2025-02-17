Неизвестный напал на продавщицу петербургского цветочного магазина ради трех букетов

В Петербурге неизвестный напал на продавщицу ради трех букетов

В Петербурге мужчина напал на продавщицу цветочного магазина ради кражи трех букетов и денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, инцидент произошел в ночь на 17 февраля в цветочном магазине «Цветокторг» на улице Композиторов. Неизвестный вошел в торговую точку и попросил сотрудницу подобрать ему яркий букет. Когда женщина стала выполнять просьбу клиента, злоумышленник напал на нее. В какой-то момент он приставил к работнице предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему деньги из кассы.

Преступник покинул магазин с 14,5 тысячи рублей и тремя букетами цветов. Предположительно, он намеревался поздравить возлюбленную с прошедшим Днем святого Валентина.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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