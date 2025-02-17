В Тюмени школьница сломала обе руки на уроке физкультуры

Школа в Тюмени заплатит четверть миллиона рублей за травму ребенка на уроке

Тюменский лицей выплатил ученице 250 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры, девочка сломала обе руки. Об этом сообщает областная прокуратура.

10-летняя ученица выполняла на уроке упражнение «бег с высокого старта» и не сумев остановиться, в остановиться, врезалась в стену. Несовершеннолетняя получила переломы обеих рук. Девочку госпитализировали.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия для обучающихся во время учебного процесса. Прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетней в суд с иском о взыскании с лицея компенсации морального вреда, суд взыскал в пользу ребенка 250 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник во время работ на уроке труда получил травму руки. Учащимся дали задание распилить доску, ребенок отрубил себе часть пальца, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Ингушетии девочка попала в больницу после того, как на нее упал подъемник на уроке.