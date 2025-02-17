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В Тюмени школьница сломала обе руки на уроке физкультуры

Школа в Тюмени заплатит четверть миллиона рублей за травму ребенка на уроке
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Тюменский лицей выплатил ученице 250 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры, девочка сломала обе руки. Об этом сообщает областная прокуратура.

10-летняя ученица выполняла на уроке упражнение «бег с высокого старта» и не сумев остановиться, в остановиться, врезалась в стену. Несовершеннолетняя получила переломы обеих рук. Девочку госпитализировали.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия для обучающихся во время учебного процесса. Прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетней в суд с иском о взыскании с лицея компенсации морального вреда, суд взыскал в пользу ребенка 250 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник во время работ на уроке труда получил травму руки. Учащимся дали задание распилить доску, ребенок отрубил себе часть пальца, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Ингушетии девочка попала в больницу после того, как на нее упал подъемник на уроке.

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