В Екатеринбурге Дед Мороз помог отцу школьницы задержать мигранта-педофила

В Свердловской области Дед Мороз и Снегурочка помогли задержать иностранца, который переписывался с ребенком и вымогал у девочки интимные фото. Об этом сообщается в Telegram-канале «4 канал Екатеринбург».

Соцработники — Дед Мороз и Снегурочка приехали поздравить 13-летнюю девочку, в подъезде им встретился мужчина, который вместе с ними подошел к квартире, где проживает ребенок. На звонок открыл отец девочки, он схватил незнакомца и попросил соцработников вызвать полицию.

Выяснилось, что гость некоторое время вел переписку с дочерью мужчины, иностранец вымогал у ребенка интимные фото. Школьница рассказала о новом знакомом отцу, он вел переписку от лица девочки и пригласил мигранта в гости.

По данным портала «Е1», 28-летний иностранец и ранее переписывался с девочкой, подозреваемый заявил, что в сентябре этого года он якобы по обоюдному согласию вступил в интимную связь с семиклассницей. Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать.