Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге Дед Мороз помог отцу школьницы задержать мигранта-педофила

В Екатеринбурге поймали мигранта, вымогавшего интимные фото у школьницы
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Свердловской области Дед Мороз и Снегурочка помогли задержать иностранца, который переписывался с ребенком и вымогал у девочки интимные фото. Об этом сообщается в Telegram-канале «4 канал Екатеринбург».

Соцработники — Дед Мороз и Снегурочка приехали поздравить 13-летнюю девочку, в подъезде им встретился мужчина, который вместе с ними подошел к квартире, где проживает ребенок. На звонок открыл отец девочки, он схватил незнакомца и попросил соцработников вызвать полицию.

Выяснилось, что гость некоторое время вел переписку с дочерью мужчины, иностранец вымогал у ребенка интимные фото. Школьница рассказала о новом знакомом отцу, он вел переписку от лица девочки и пригласил мигранта в гости.

По данным портала «Е1», 28-летний иностранец и ранее переписывался с девочкой, подозреваемый заявил, что в сентябре этого года он якобы по обоюдному согласию вступил в интимную связь с семиклассницей. Задержанного передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами