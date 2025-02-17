«Чемпионат» выберет лучшие проекты в рамках Студенческого кубка Бегового сообщества

«Чемпионат» при поддержке Бегового сообщества начал прием заявок на премию лучших проектов в рамках Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС), сообщает пресс-служба спортивного портала.

Отмечается, что премия направлена на поддержку студенческих проектов, освещающих и популяризирующих легкую атлетику. Прием заявок уже открыт и продлится продлится до 1 июня.

Как уточнили организаторы, поучаствовать в конкурсе могут студенты высших учебных заведений. Участники будут соревноваться в номинациях «Лучшая фотография», «Лучший редакционный материал» и «Лучшее освещение СКБС в студенческом медиапроекте».

Конкурсные работы оценит экспертное жюри «Чемпионата» и Бегового сообщества. Оцениваться будет оригинальность, профессионализм и творческий подход. Отмечается, что помимо призов победители получат возможность пройти стажировку в одной из компаний-организаторов.

«Мы рады запустить эту премию вместе с командой Бегового сообщества и отметить молодых журналистов, которые освещают и популяризируют студенческую легкую атлетику. Мы надеемся, что премия станет стимулом для развития начинающих журналистов и появления будущих профессионалов в спортивном медиапространстве», — рассказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Как уточнил руководитель студенческого направления Бегового сообщества Евгений Золотухин, слоган и модель развития Студенческого кубка БС — «Больше чем бег».

«Нам уже удалось сделать эти соревнования знаковыми для студентов, но не стоит забывать, что СКБС — это не только борьба и противостояние на дорожке, шоссе и в формате кросса. Это еще и поддержка: своей команды на трибунах манежа, в пабликах вуза или более широких медиаформатах. Я рад, что для участников и болельщиков СКБС появилась дополнительная мотивация проявить себя в медиа. Это поможет им реализовать свой талант, а кубку — стать еще заметнее и ближе к аудитории», — подчеркнул он.