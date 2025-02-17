На фестивале культуры коренных народов Севера прошли мастер-классы и спортивные состязания

Ярмарка товаров народных промыслов, мастер-классы по изготовлению национальных хантыйских оберегов и кукол, выступления артистов и спортивные состязания, — эти и многие другие события прошли в рамках фестиваля культуры коренных народов Севера «Богатство тайги Уватской», который состоялся в районном центре Уват при поддержке компании «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фестиваль организовывается уже в третий раз и привлекает все большее количество участников. В этом году его посетили около 1,5 тыс. гостей со всех таежных поселений Уватского района.

Зимний праздник зародился как ярмарка товаров народных промыслов, но при поддержке нефтяников обрел формат культурного фестиваля.

На этот раз культурная программа включала национальные вокальные и танцевальные выступления, мастер-классы по изготовлению национальных хантыйских оберегов и кукол, росписи тарелок традиционным северным орнаментом с изображениями животных-символов Уватского района.

В здании районного Дома культуры прошла выставочная экспозиция картин «Верования народа ханты».

Участники спортивной программы состязались в национальных видах спорта — метании тынзяна на хорей (аркана на шест, которым погоняют оленей), стрельбе из лука, прыжках через нарты, перетягивании палки и др.

Особенно зрелищным стал спортивно-охотничий турнир состязания на ловкость в преодолении полосы препятствий. Для юных гостей организовали развлекательно-развивающую программу.

На ярмарочных рядах представили продукцию традиционных промыслов — свежемороженую и копченую рыбу, мясо, ягоды, кедровые орехи, изделия из пушнины и бисера.

Кроме того, посетители могли отведать блюда национальной кухни — северную уху и чай на таежных травах и ягодах.

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни в «Роснефти» называют одним из значимых направлений социальной политики компании.

Предприятия «Роснефти» реализуют ряд социальных проектов в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных и медицинских объектов в районах исконного проживания коренных народов.

В частности, «РН-Уватнефтегаз» поддерживает представителей ханты, манси и эвенков Тюменской области. Компания передает коренным жителям технику для ведения традиционных промыслов, развивает этнографический культурный центр «Увас Мир Хот», что в переводе с хантыйского означает «Дом Северных Людей» и т.д.