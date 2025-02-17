«Единая Россия» вместе с олимпийскими чемпионами проведет марафон «Сила России»

«Единая Россия» совместно с олимпийскими чемпионами проведет марафон «Сила России», сообщается в Telegram-канале партии.

Отмечается, что старт спортивному мероприятию будет дан 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества. При этом завершится марафон 3 сентября — в День окончания Второй мировой войны.

Как рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев, проект объединил титулованных спортсменов, которые готовы делиться опытом и помочь прививать любовь к спорту.

«В тренировках принимают участие дети, взрослые, пенсионеры, люди с инвалидностью. Присоединяются к занятиям и наши бойцы спецоперации. В этом году планируем привлекать их, их семьи и близких как можно чаще, ведь спорт — это еще и отличный способ реабилитации. А для посетителей тренировок — возможность пообщаться с героями лично. Приглашаем всех присоединиться к марафону», — добавил он..

В «Единой России» уточнили, что для участия в тренировках нужно зарегистрироваться на сайте «Силы России».

Председатель центрального совета сторонников партии Ольга Занко отметила, что в этом году впервые запустят отдельное направление, посвященное достижениям спортсменов.

«Мы хотим показать, что, столкнувшись с разными вызовами судьбы, получив ранения, можно добиваться выдающихся успехов в спорте. Объединяем усилия с фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом и некоммерческими организациями, которые с большой ответственностью помогают людям с инвалидностью», — добавила она.

Как подчеркнул Герой России, многократный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин, марафон «Сила России» предоставил превосходные условия для совместных тренировок, товарищеских матчей и мастер-классов.

«Уверен, предстоящий этап марафона, проходящий в год Защитников Отечества, откроет новые возможности для продвижения верных ценностей и спортивных ориентиров», — сказал он.