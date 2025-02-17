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В Rambler&Co заявили о необходимости прививать детям цифровую грамотность

Топ-менеджер Rambler&Co Иванова: дети нуждаются в грамотном наставничестве
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Пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Современные дети активно осваивают цифровые технологии, но при этом нуждаются в поддержке и грамотном наставничестве. Об этом на прошедшем в Общественной палате РФ круглом столе, посвященном вопросам цифровой грамотности детей, заявила директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова.

Участники обсудили риски, связанные с использованием интернета, важность кибергигиены и лучшие образовательные практики для повышения цифровой грамотности подрастающего поколения.

Топ-менеджер Rambler&Co поделилась опытом портала «Рамблер» в создании безопасной и комфортной цифровой среды для пользователей.

Дистрибуцию образовательного контента она назвала очень серьезным вопросом в наших реалиях.

«На сегодняшний день образовательного контента достаточно. Не бойтесь приходить к бизнесу с идеями по кибергигиене для детей», — призвала Иванова участников круглого стола.

Она констатировала, что в сети становится все больше фейков, сгенерированных с помощью ИИ, а дети в возрасте 6-12 лет считают всю информацию, полученную из интернета, правдивой.

«Именно поэтому важно с профессиональной стороны рассказывать молодому поколению об основах безопасного нахождения в сети, причем делать это не проектно, а регулярно и именно в тех местах, где дети проводят больше всего времени», — заявила Анна Иванова.

Круглый стол был приурочен к Международному Дню безопасного Интернета, который отмечается более чем в 160 странах мира.

Мероприятие организовано Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Центром безопасного интернета («НеДопусти») в рамках XVIII Недели безопасного Рунета.

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