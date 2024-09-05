Студент построил самый маленький в мире пылесос и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Студент из Индии построил самый маленький в мире пылесос и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI.

Как рассказал автор изобретения, 23-летний Тапала Надамини, собранный им пылесос имеет размер 64 миллиметра. Устройство создает всасывающий эффект с помощью крошечного вентилятора, работающего от четырехвольтового вибрационного двигателя, и собирает пыль в специальный отсек.

«Все студенты нашего колледжа были поражены этим крошечным пылесосом, а мои преподаватели сказали мне, что это самое прекрасное творение, которое они когда-либо видели», — похвастался индиец.

Тапала добавил, что на строительство своего мини-пылесоса он потратил около $238. Студент рад, что смог вписать свое имя в историю и добавил, что, возможно, в будущем попытается побить собственный рекорд.

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