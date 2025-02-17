Родители юной балерины запрещали ей взрослеть и довели ее до истощения

Супружескую пару из Австралии посадили в тюрьму за пренебрежение интересами дочери, которую они морили голодом, сообщает CNN.

Девочка, которую в СМИ называют Кейт, выросла в одном из самых богатых пригородов Перта и всегда любила танцевать. Она находилась на домашнем обучении у своей матери, которая ушла с работы, когда Кейт появилась на свет. Поэтому уроки фортепиано и балета стали едва ли не единственной возможостью общения с ее сверстниками, но со временем увлечение танцами стало губительным для девочки.

К моменту госпитализации рост 17-летней Кейт составлял 147,5 см, а масса тела доходила всего до 27,3 кг — примерно столько же весит девятилетний ребенок. Из-за этого у девушки отсутствовали признаки полового созревания, а ее организм выглядил истощенным. Врачи сказали, что ей грозит остановка сердца, но родители отказались от обследования дочери и говорили ей, что медицинскому персоналу нельзя доверять.

Когда она все же попала в отделение для больных с расстройствами пищевого поведения, они продолжили упрекать Кейт за лишний вес и стали сравнивать ее фигуру с фигурой другой пациентки, страдающей от анорексии. Когда пара в очередной раз попыталась сорвать курс лечения, девочку изолировали от родителей, а их арестовали и отдали под суд.

Адвокат пары утверждал, что Кейт ела по три раза в день, не считая перекусов, а родители никогда не ограничивали ее в еде. При этом, по его словам, девочка еще в возрасте восьми лет стала вегетарианкой, а затем начала придерживаться веганской диеты. Тем не менее отец юной балерины признался, что подделал ее свидетельство о рождении, чтобы дочь казалась на полгода моложе в своем танцевальном классе, далее она «помолодела» на 18 месяцев, а затем на целых два года. Чтобы поддерживать эту легенду, родители продолжали дарить ей куклы Барби и не позволяли иметь типичные подростковые интересы.

Судья заявила, что пара не взяла на себя никакой ответственности за свои действия, и она не видит причин для того, чтобы не посадить их в тюрьму. В итоге отец пострадавшей получил 6,5 года лишения свободы, а ее мать — пять лет с учетом смягчающих обстоятельств. Сейчас пострадавшей 20 лет, она осталась разочарована приговором суда и пытается добиться его отмены.

«Я полностью завишу от своих родителей. Все мои расходы на жизнь оплачивают родители, включая одежду, еду, деньги, когда они мне нужны. Мои расходы на учебу в университете оплачивают мои родители. Они самые важные люди в моей жизни. Если мои родители попадут в тюрьму, я не думаю, что смогу справиться», — заявила она в письме, которое зачитали в суде.

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