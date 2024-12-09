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В Уфе истощенного восьмимесячного младенца нашли в ящике кровати

В Башкирии мать и отец держали восьмимесячного младенца в ящике кровати

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Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан

В Уфе суд заключил под стражу местную жительницу по обвинению в покушении на жизнь своего восьмимесячного сына, вместе с сожителем она морила ребенка голодом. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкирия.

По данным следствия, с февраля по октябрь 2024 года родители младенца намеренно морили его голодом, надолго оставляли одного дома. Ребенок длительное время жил в ящике от детской кроватки.

О преступлении в отношении малолетнего сообщила в правоохранительные органы родственница, которая нашла младенца, в очередной раз брошенного родителями в квартире. В настоящее время ребенка изъяли из семьи и передали под временную семейную опеку бабушке, ему необходима медицинская помощь.

В отношении матери мальчика было возбуждено уголовное дело, решением суда она заключена под стражу. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства.

Ранее в Салехарде женщину задержали за истязание восьмилетней дочери.

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