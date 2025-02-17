WOB: в Китае сын обвинил отца в краже денег и вызвал полицию

В Китае школьник пожаловался в полицию на своего отца, обвинив его в краже денег, пишет World of Buzz.

В китайском городе Ланьчжоу произошел необычный инцидент: мальчик самостоятельно обратился в полицию, чтобы сообщить о «краже» своих денег. По словам ребенка, виновником оказался его собственный отец.

Инцидент произошел после празднования китайского Нового года, когда школьник получил деньги в красном конверте (традиционный подарок на этот праздник). Однако позже он обнаружил, что купюры пропали.

«Плохой человек украл мои деньги», — заявил ребенок офицерам.

Сын добавил, что его отец вор, и попросил немедленно арестовать его.

Когда полиция прибыла на место, выяснилось, что конфликт возник из-за спора о том, кто должен хранить деньги из красного конверта. Отец мальчика быстро извинился и объяснил ситуацию, сообщив, что не крал сумму, а просто взял ее на хранение.

Представители полиции отметили, что провели разъяснительную беседу с отцом, чтобы подобное больше не повторилось.

Ранее отец в Китае получил сердечный приступ, помогая сыну с домашним заданием.