В Китае отец получил сердечный приступ, помогая сыну с домашним заданием по математике, пишет South China Morning Post.

СМИ сообщают, что мужчина по фамилии Чжан, получил сердечный приступ, когда помогал своему 14-летнему сыну с домашними заданиями. В какой-то момент мужчина начал испытывать проблемы с дыханием и пожаловался на сильную боль в груди.

Чжан был срочно транспортирован в больницу, где врачи провел экстренную процедуру шунтирования артерии, что позволило спасти жизнь мужчине. Сообщается, что у Чжана были напряженные отношения с сыном. Мужчина также инвестировал значительные силы и средства в обучение ребенка и переживал, что не получает ожидаемых результатов.

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