Вооруженный россиянин атаковал машину росгвардейцев из-за желания попасть на СВО

В Северодвинске мужчина совершил преступление, чтобы быстрее попасть на СВО

В Северодвинске мужчина напал с ножом на служебную машину, чтобы быстрее отправиться на фронт, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Патрулируя улицы города, силовики заметили прохожего, который был похож на объявленного в розыск преступника. При приближении стражей порядка мужчина повел себя неадекватно: достал нож и воткнул его в капот служебного автомобиля росгвардейцев. Дебошира обезвредили и задержали.

Выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Свое поведение он объяснил желанием попасть на СВО без прохождения отбора в военкомате. Хулиган признался, что специально совершил «самое маленькое преступление». Его передали сотрудникам органов внутренних дел.

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