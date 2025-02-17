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В Китае мужчина покоряет местные горы, взбираясь на них на своих руках

OC: китаец покоряет горы, поднимаясь на вершины на руках
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China news

В Китае мужчина покоряет местные горы, взбираясь на них на своих руках, пишет Oddity Central.

38-летний китаец Сунь Го Шань стал звездой местных соцсетей, покоряя вершины самых известных гор Китая в стойке на руках. Его необычный проект, начатый в мае 2023 года, привлек внимание общественности только в конце 2024 года, когда видео его восхождения на гору Удан стало вирусным.

Сунь, ранее работавший в системе образования, решил посвятить себя этому необычному вызову после того, как осознал важность здоровья во время пандемии COVID-19. Своим примером он хочет не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и почтить красоту горных пейзажей своей страны.

Его цель — покорить 50 самых популярных гор Китая к весне 2025 года. На данный момент Сунь уже успел преодолеть 34 вершины, включая одну из самых сложных — гору Тяньмэнь в провинции Хунань. В декабре 2024 года он потратил 5 часов, чтобы подняться на 999 ступеней этой горы в стойке на руках.

«Это была самая сложная гора, я падал почти сто раз», — признался Шань.

Ранее в Китае 71-летний пенсионер стал звездой легкой атлетики.

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