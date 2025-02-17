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В Петербурге воровка ударила ножом товароведа, поймавшую ее на краже

78.ru: в Петербурге товаровед попыталась пресечь кражу и получила удар ножом
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Петербурге женщину подозревают в нападении на товароведа магазина с ножом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Константина Заслонова. По данным издания, работница магазина заметила, что посетительница взяла с полки товар и хотела уйти с ним, поэтому попыталась остановить ее. В результате женщина нанесла товароведу удар ножом в спину.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую, ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Подозреваемую задержали. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что женщине 33 года, она из другого региона, в Петербурге у нее регистрации нет.

В 2015 году она уже привлекала внимание правоохранительных органов. По делу о покушении на кражу она находилась под подпиской о невыезде. Спустя два года за подобное преступление она получила штраф 15 тысяч рублей.

Ранее в Австрии гражданин Сирии набросился с ножом на прохожих.

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