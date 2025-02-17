В Ярославле свекровь напала на экс-невестку, пришедшую поздравить ее с днем рождения

Бывший муж избил жительницу Ярославля, пришедшую к свекрови, чтобы поздравить ее с днем рождения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Осенью 2023 года женщина навестила свекровь в день ее рождения. В этот период супруги находились в состоянии бракоразводного процесса и вновь поссорились, оказавшись в одном доме. Тогда именинница толкнула экс-невестку на пол, а ее сын принялся избивать бывшую жену руками и ногами.

В результате пострадавшая получила синяки и ушибы, а затем обратилась в суд с иском к бывшим родственникам и потребовала возмещения морального вреда. С учетом позиции представителя прокуратуры суд взыскал с ответчиков 40 тыс. руб. в пользу 36-летней заявительницы.

Ранее петербуржца заподозрили в жестоком избиении жены после ссоры из-за «неправильного» воспитания собаки.