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Петербуржец избил жену до гематом из-за «неправильного» воспитания собаки

Петербуржца подозревают в жестоком избиении жены после ссоры из-за собаки
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге местная жительница обвинила мужа в избиении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Кировском районе города. После случившегося 32-летняя женщина обратилась в травмпункт, где ей диагностировали гематомы лица, спины и конечностей, а также ушибы половых органов.

По информации СМИ, потерпевшая не согласилась рассказать врачам, где получила повреждения, это установила полиция. По предварительным данным, женщина употребляла с супругом алкоголь. В какой-то момент пара поссорилась, мужчина предъявил жене претензии, что та неправильно воспитывала собаку, и избил женщину.

Подавать заявление на агрессора петербурженка отказалась.

Ранее в Новосибирске женщина устроила засаду, чтобы избить мужа и его любовницу.

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