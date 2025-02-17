Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста

В ЮАР неизвестные застрелили первого открытого имама-гомосексуалиста Хендрикса
close
muhsinhendricks/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Южно-Африканской Республике застрелили первого открытого имама-гомосексуалиста Мухсина Хендрикса. Об этом сообщил местный телеканал SABC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 15 февраля в пригороде Гебеха в Восточно-Капской провинции. Хендрикс ехал в автомобиле с водителем, когда проезд перегородила другая машина, из которой вышли двое людей с автоматами, рассказал капитан полиции Сандру фон Ренсбург.

Вооруженные люди подошли к автомобилю, в которой был имам, и открыли по нему огонь. Хендрикс умер на месте от полученных ран.

По данным SABC, мотив преступления пока неизвестен. Религиозный деятель направлялся в Гебеху, чтобы провести свадьбу.

Журналисты добавляют, что в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как один из предполагаемых вооруженных людей, застреливших Хендрикса, вернулся в машину и уехал вместе с другим подозреваемым.

Мухсин Хендрикс был первым имамом (духовное лицо в Исламе) в мире, который заявил о своей гомосексуальной ориентации в 1996 году. Он активно работал с мусульманами-геями через фонд Аль-Гурба, который находился в мечети в Кейптауне.

Ранее верховный имам Египта заявил, что Запад навязывает гомосексуальность арабскому миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами