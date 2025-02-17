В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста

В Южно-Африканской Республике застрелили первого открытого имама-гомосексуалиста Мухсина Хендрикса. Об этом сообщил местный телеканал SABC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 15 февраля в пригороде Гебеха в Восточно-Капской провинции. Хендрикс ехал в автомобиле с водителем, когда проезд перегородила другая машина, из которой вышли двое людей с автоматами, рассказал капитан полиции Сандру фон Ренсбург.

Вооруженные люди подошли к автомобилю, в которой был имам, и открыли по нему огонь. Хендрикс умер на месте от полученных ран.

По данным SABC, мотив преступления пока неизвестен. Религиозный деятель направлялся в Гебеху, чтобы провести свадьбу.

Журналисты добавляют, что в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как один из предполагаемых вооруженных людей, застреливших Хендрикса, вернулся в машину и уехал вместе с другим подозреваемым.

Мухсин Хендрикс был первым имамом (духовное лицо в Исламе) в мире, который заявил о своей гомосексуальной ориентации в 1996 году. Он активно работал с мусульманами-геями через фонд Аль-Гурба, который находился в мечети в Кейптауне.

Ранее верховный имам Египта заявил, что Запад навязывает гомосексуальность арабскому миру.