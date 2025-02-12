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В Петушках покупатель с ножом напал на охранника магазина

Во Владимирской области мужчина пытался ограбить магазин и напал на охранника
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СК РФ по Владимирской области

В Петушках расследуется уголовное дело по обвинению жителя Ульяновской области в попытке ограбления и вооруженном нападении на охранника магазина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

По данным следствия, 2 февраля житель Ульяновской области зашел в один из сетевых магазинов. В торговом зале он достал с витрины бутылку воды и выпил ее содержимое, а затем рассовал по карманам продукты.

Вора заметил охранник, он отобрал у мужчины продукты и выгнал его на улицу. Разъяренный злоумышленник вернулся и напал на охранника с ножом. Дебошира помог задержать один из покупателей. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из рук грабителя сковородой.

Ранее петербуржец обновил гардероб, стащив из магазина спортивный костюм.

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