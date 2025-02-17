В Приморье автобус с 13 пассажирами столкнулся с иномаркой

В Приморском крае начали проверку по факту ДТП автобуса с иномаркой

В Приморском крае в Артеме маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова около 13:00 (06:00 мск).

«Водитель Mazda MPV не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу, следующему по маршруту №22», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на момент аварии в салоне автобуса находились 13 пассажиров, нескольким потребовалась медицинская помощь. На данный момент прокуратура начала проверку по факту ДТП.

По словам источника РИА Новости, в момент столкновения три человека получили легкие травмы, их осмотрели медики.

До этого управление МЧС по Ивановской области сообщило, что в ДТП с двумя автобусами пострадали восемь человек, среди которых пять детей. По данным ведомства, угрозы для жизни пострадавших нет. Их осмотрели сотрудники скорой, прибывшей на место происшествия.

Ранее трассу под Калининградом парализовали 26 машин, попавших в ДТП.