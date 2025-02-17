Россиянам рассказали об изменениях в подаче документов в Росреестр

С 1 марта текущего года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью и прилагаемые к ним документы исключительно в электронной форме. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко.

По ее словам, подать соответствующие заявления можно будет через портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте регистрирующего органа и другими доступными способами. Лишь в нескольких случаях будут предоставляться исключения.

«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр, нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — сказала эксперт.

Она также обратила внимание, что с 1 января для юрлиц госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав и ипотеки при сделках с недвижимостью выросла вдвое, до 44 тысяч рублей. Дополнительные траты могут привести к тому, что они будут отказываться от оформления некоторых видов договоров, отметила Поправко.

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