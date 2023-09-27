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Детям-сиротам в России объяснили, как быстрее получить положенное им жилье

Ипотечный брокер Ракута: сиротам лучше добиваться жилья с наставником-юристом

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Детям-сиротам в России зачастую приходится годами ждать выделения положенного им по закону жилья. Действовать в этом вопросе более эффективно и быстро можно при помощи наставника, который разбирается в юридических вопросах, заявил в беседе с телеканалом «360» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Сложности с получением жилья у сирот чаще всего связаны с незнанием законов и своих прав, отметил эксперт. На льготы от государства, в числе которых, кроме жилья, социальные пособия, пенсионные выплаты, и помощь в получении образования, имеют право дети до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный.

Решить вопрос с предоставлением им жилья региональные власти зачастую стараются во взаимодействии с застройщиками. Однако, в мегаполисах получить жилье проще, чем в небольших городах, признает Ракута.

«В мегаполисах ситуацию контролируют лучше, а шансов получить жилье — больше. С регионами намного сложнее», — отмечает он, советуя обращаться за помощью к юристу, который подскажет, как лучше действовать.

Ждать выделения жилья сиротам чаще всего приходится из-за того, что нет готовых квартир, отметила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она порекомендовала обращаться с этим вопросом в суд, отметив, что чаще всего такие дела решаются в пользу сирот. Однако положительное решение суда позволит лишь продвинуться в очереди – если жилье находится на этапе строительства и готовых квартир нет, то остается только ждать.

Напомним, российские риелторы предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные – соответствующее предложение они направили в Центробанк. По их мнению, это поможет защитить уязвимые категории населения от мошенников, так как у них не будет возможности отдать им деньги в случае обмана.

В Госдуме ранее также призывали использовать имущество уехавших россиян для обеспечения детей-сирот жильем.

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