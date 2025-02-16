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В Ленобласти девочка-подросток подпала под поезд и выжила

В Ленобласти школьница попала под поезд
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Locomotive74/Shutterstock/FOTODOM

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на станции Токсово, машинист электропоезда «Ласточка» заметил на путях ребенка. Он подал специальный звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения не удалось.

По данным 47.news, 15-летняя школьница выжила, она госпитализирована с многочисленными травмами. Подробности о состоянии девочки неизвестны, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в пригороде Томска на станции Предтеченск в районе улицы Солнечная грузовой поезд сбил одиннадцатиклассника, который шел по путям в наушниках. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось, подросток оказался под колесами поезда, спасти его не смогли.

Ранее пенсионерка попала под поезд, пытаясь проскочить на красный свет в Ленобласти.

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