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Пенсионерка из Твери лишилась 250 тысяч рублей, пытаясь снять порчу

В Твери задержали двух женщин, укравших у пенсионерки 250 тыс. рублей

В Твери полицейские задержали двух женщин, которые под видом гадалок обокрали квартиру пенсионерки. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленницы проникли в квартиру пожилой женщины и попросили у нее листок бумаги, чтобы написать записку соседям, к которым они якобы пришли в гости. Пока пенсионерка искала бумагу и ручку, незнакомки начали убеждать ее в том, что обладают экстрасенсорными способностями и видят, что на женщину наложена порча, которую необходимо снять.

Пока одна из преступниц отвлекала 94-летнюю тверчанку, вторая украла из шкафа кулон и все накопления пенсионерки в сумме 250 тысяч рублей. После этого подельницы скрылись. Они пытались уехать из города на такси, но были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что злоумышленницы приехали в Тверь из другого региона страны.

Ранее лжегадалка пообещала пенсионеру вылечить рак и похитила у него миллион рублей.

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