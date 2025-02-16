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Россиянка лишилась миллиона рублей, поверив приятелю с сайта знакомств

В Томской области онлайн-поклонник украл у женщины миллион рублей
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Жительница Северска осталась без накоплений, поверив новому возлюбленному с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД Томской области.

32-летняя женщина познакомилась в сети с мужчиной еще в марте 2024 года. Переписка быстро переросла в романтические отношения. Новый возлюбленный пообещал, что скоро приедет в гости к северчанке и они сыграют свадьбу.

Злоумышленник попросил у влюбленной потерпевшей денег в долг и пообещал вернуть их с процентами. Сначала женщина перевела аферисту 100 тысяч рублей, затем еще миллион рублей, после чего мошенник пропал вместе с деньгами и перестал выходить на связь.

До этого сообщалось, что виртуальный ухажер Даниэл украл у пенсионерки 2,5 млн рублей. 64-летняя пенсионерка познакомилась в сети с иностранцем и несколько недель посылала ему деньги. В течение месяца пожилая женщина переводила различные суммы, занимала деньги у знакомых и оформила кредит на 350 тыс рублей. В общей сложности она отдала аферисту 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее жительница Вологды лишилась 3,7 млн рублей, поверив в легкий заработок на бирже.

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