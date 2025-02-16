Омский студент отдал мошенникам 610 тысяч рублей из родительского сейфа

Студент из Омска оставил родителей без накоплений, поверив мошенникам, «спасая» сбережения, он перевел аферистам 610 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Омской области.

Неизвестный связался с 18-летним юношей, представившись сотрудником сотовой компании. Он сообщил о скорой блокировке сим-карты и потребовал подтвердить данные и предоставить коды из SMS-сообщений. Вскоре молодой человек получил сообщение о взломе личного кабинета на сайте «Госуслуги».

В дальнейшем с ним связывались лжеправоохранители и сотрудники банка, которые напугали молодого человека тем, что аферисты пытаются оформить кредиты на его родственников. Чтобы «обезопасить» накопления, их нужно было перевести на указанный звонившими счет.

Студент достал из сейфа родителей 610 тысяч рублей, через банкомат положил их на свой счет и перевел все деньги на продиктованные мошенниками реквизиты. Только когда у юноши стали запрашивать данные о банковских приложениях родственников, он понял, что все это время общался с мошенниками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники выманили у российского экс-полковника 7,8 млн рублей.