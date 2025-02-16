Россиянин накопил на мечту и отдал деньги мошенникам

Житель Самарской области остался без накоплений, пытаясь приобрести автомобиль. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 57-летний житель Кировского района города. Он сообщил, что очень давно хотел купить автомобиль, накопив 1,2 млн рублей, он нашел подходящую машину на одном из специализированных порталов.

Авто находилось в Белоруссии, продавец заверил самарца, что с доставкой проблем не будет и Toyota RAV4 2018 года выпуска будет доставлена в течение недели. По просьбе автовладельца, потерпевший перевел на две банковские карты свыше 1,3 млн рублей. Через день продавцы связались с покупателем и попросили оплатить еще 400 тысяч рублей в качестве «таможенного сбора».

Немного знакомый с работой таможни, покупатель заподозрил неладное. Он приехал на пропускной пункт и обнаружил, что купленный им автомобиль там отсутствует и никогда там не был. Поиском мошенников занимаются правоохранительные органы.

Ранее пенсионерка из-за мошенников лишилась 1,5 млн рублей и чуть не осталась без жилья.