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В Омске внук перевел мошенникам накопления бабушки

В Омске школьник оставил бабушку без накоплений из-за бонусов в онлайн-игре
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Shutterstock

Девятилетний школьник из Омска перевел мошенникам сбережения бабушки, поверив им. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Жительница Амурского поселка осталась без накоплений из-за девятилетнего внука. Мальчик играл в популярную онлайн-игру, когда с ним связался неизвестный. Злоумышленник предложил мальчику приобрести игровые бонусы.

Выполняя инструкции мошенника, ребенок взял телефон бабушки, сменил пароль в банковском приложении и отправил имеющиеся накопления мошенникам. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тысяч рублей со счета матери. С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты родительницы.

Ранее в Югре старшеклассница перевела мошенникам миллион рублей, поверив «завучу».

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