Все системы Сбербанка продолжили работу в штатном режиме

Все системы Сбербанка работают в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Этим утром у клиентов Сбера не получалось войти в приложение банка. При входе появлялось уведомление с просьбой войти по номеру карты или подключить SMS-банк.

До этого массовый сбой произошел в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах с системой около 18:00 мск, наибольшее число жалоб поступало в 19:00, сейчас их число снизилось.

Клиенты российских банков сообщают об отказах в проведении финансовых операций и трудностях с платежами по QR-кодам. В приложениях банков указано, что переводы и оплата станут доступны позже вечером 14 февраля. Причины массового сбоя в работе СБП неизвестны.

На этой же неделе 1,5 тыс. россиян отметили сбой в Steam.

Ранее пользователи новых часов Apple пожаловались на ломающиеся без причины динамики.