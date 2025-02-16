Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда колорадский жук может прийти на Дальний Восток

Россельхозцентр: колорадский жук может прийти на Дальний Восток в 2025 году
close
Pixabay

Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области. Об этом говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области.

«Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области», — говорится в публикации.

В Россельхозцентре добавили, что сельскохозяйственным производителям, а также владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам следует регулярно проводить обследования посадок картофеля.

Также в ведомстве обратили внимание, что в случае обнаружения колорадского жука следует провести обработку посадок картофеля инсектицидами, а также в срочном порядке обратиться к специалистам филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

До этого эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что мыльный раствор или зоошампунь помогут избавиться от тли на дачном участке. Эксперт уточнила, что тля поедает листья и все зеленые части растения, в результате чего плоды лишаются питания и влаги. Однако если тли на участке слишком много, лучше всего использовать инсектициды, заключила она.

Ранее россиян предупредили, каким опасным заболеванием грозят укусы насекомых для питомцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами