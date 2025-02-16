Россиянам рассказали, когда колорадский жук может прийти на Дальний Восток

Россельхозцентр: колорадский жук может прийти на Дальний Восток в 2025 году

Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области. Об этом говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области.

«Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области», — говорится в публикации.

В Россельхозцентре добавили, что сельскохозяйственным производителям, а также владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам следует регулярно проводить обследования посадок картофеля.

Также в ведомстве обратили внимание, что в случае обнаружения колорадского жука следует провести обработку посадок картофеля инсектицидами, а также в срочном порядке обратиться к специалистам филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

До этого эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что мыльный раствор или зоошампунь помогут избавиться от тли на дачном участке. Эксперт уточнила, что тля поедает листья и все зеленые части растения, в результате чего плоды лишаются питания и влаги. Однако если тли на участке слишком много, лучше всего использовать инсектициды, заключила она.

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